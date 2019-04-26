Нужна помощь: девочку из Мурманска убивает рак

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-26T15:44:40+03:00

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На днях мы писали, что менее чем за сутки жители Мурманской области собрали почти 400 тысяч рублей для мамы, которая хочет стать донором почки для своего маленького сына. Без этих денег операция могла бы стать бессмысленной.

Готовы ли северяне повторить такое доброе дело? Ведь помощь нужна Екатерине Клещевой, которая одна воспитывает 7-летнюю дочь Машу. Девочке срочно необходимо лечение.

- Недавно у Маши обнаружили страшное онкологическое заболевание. У детей рак развивается очень быстро, поэтому у нас очень мало времени. У нее идет разрушение костей ребер, а также имеются опухоли в мягких тканях, одно ребро уже совсем разрушено и очень сильно поражено другое. В Мурманске нам помочь ничем не смогут. Лечение в Израиле и Германии это просто космические суммы, - рассказывает Екатерина. - Но клиника Дмитрия Рогачева в Москве готова нас с Машей взять на лечение. В воскресенье мы должны быть там. Это самая лучшая новость! Немаловажно, что основная часть лечения будет за счет средств ОМС.

Лечение Маши может составить 10-12 месяцев, и все это время ее мама не сможет работать. При этом надо будет оплачивать не только лечение, но и проживание, дорогу, реабилитацию. Из родных никто помочь не может - у Екатерины и Маши есть только старенькая бабушка.

На лечение девочки можно перечислить любую посильную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU