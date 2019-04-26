2019-04-26T15:42:35+03:00
Общество

Зима возвращается: на выходных в Мурманске ожидается минусовая температура и снег

Похолодание продолжится и на следующую неделю
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Благо в домах северян тепло еще остается.Благо в домах северян тепло еще остается.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Пора снимать шапки и убирать пуховики в щкаф!» - ликуют северяне, уже вторую неделю подряд пригреваемые теплым весенним солнцем. Многие из одежды сезона «осень-зима» и вовсе уже переоделись в «лето-лето», но не тут-то было. В выходные на Кольском полуострове снова похолодает. Синоптики обещают «минус», холодный ветер и мокрый снег – кстати, совершенно обычная для апреля погода.

- Похолодание придется на субботу. Циклон, который завтра в зачаточном состоянии пройдет над нами, по мере смещения на юго-восток начнет углубляться, и до конца месяца теплых дней можно не ждать. Температура воздуха в субботу -1...+2 в течение суток, возможно слабые ливневые осадки в виде мокрого снега, в воскресенье без осадков, температура ночью до -3, днём +4...+6, - рассказывают специалисты группы «Погода в Мурманске».

Примерно такую же погоду прогнозируют и на всю следующую неделю. Тем не менее, похолодание – не повод для рыбацкой радости. Мурманский гидрометцентр сообщает, что на реках и водонмах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами и водой. Порожистые участки рек очищаются ото льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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