Мама девочки, которую отец тайно увез из Североморска в Москву, обратится в суд

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-26T15:24:04+03:00

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На этой неделе огласку получила непростая семейная история из Североморска. Житель флотской столицы Константин Турсунов забрал семилетнюю дочь Полину на прогулку. А затем просто пропал.

Три дня мужчину и девочку искали полиция и волонтеры. И нашли! Вот только в Москве. Мама, как узнала, где дочь, срочно вылетела в столицу, чтобы забрать ее домой. Но на этом история не закончилась. По рекомендации органов опеки женщина обратиться в суд, чтобы ограничить бывшего супруга в правах.

- Сейчас они имеют одинаковые права. Конечно, мужчина мог вывезти девочку в другой город, но проблема в том, как он это сделал, что получился скандал. Это нарушение прав ребенка. Поэтому мама девочки обратиться в суд, и основания для ограничения прав есть - это, прежде всего, поведение мужчины, - рассказал "КП" уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

При этом, как мы писали ранее, против Константина Турсунова не смогли возбудить ни уголовное, ни административное дело, все также по причине, что он полноправный родитель.

ИСТОЧНИК KP.RU