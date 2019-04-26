Сотрудник мурманской Госжилинспекции потерял 5 тысяч рублей, не ответив на жалобу

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-26T14:46:44+03:00

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Что мы все делаем, если нас допекает управляющая компания? Ну конечно, идем жаловаться в вышестоящую инстанцию. Например, в государственную жилищную инспекцию Заполярья. Контора всем известная, в Мурманске ее офис располагается на улице Софьи Перовской. Там выслушают и помогут написать необходимое заявление.

Другое дело, если наша жалоба остается без ответа. Допустим, если ответственный сотрудник ее случайно «проморгал», или важное для нас заявление теряется в недрах канцелярии. Для одного из мурманских чиновников такая «случайность» стала роковой. Сотрудник Госжилинспекции, не рассмотревший вовремя жалобу, поплатился доброй порцией своей зарплаты.

- Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Казалось бы, не такая уж и большая сумма, особенно, если учесть среднюю зарплату чиновников в Заполярье. И все-таки деньги немалые - хватило бы на хорошую микроволновку. Наверное, после этого чиновник уже не пропустит следующую жалобу. Все-таки, наказание рублем действенный (хотя и суровый) стимул для каждого из нас.

ИСТОЧНИК KP.RU