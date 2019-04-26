2019-04-26T14:53:08+03:00
Происшествия

В Мурманске подростки пытались поджечь жилой дом с несколькими семьями

Молодые люди подпалили охотничьи спички и бросили их в открытое окно деревянного здания
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Синтетическая штора вспыхнула в одно мгновение. Сидевшему в квартире ребенку удалось потушить пожар - семью спасло чудо... Фото: Ксения ВоронинаСинтетическая штора вспыхнула в одно мгновение. Сидевшему в квартире ребенку удалось потушить пожар - семью спасло чудо... Фото: Ксения Воронина
Изменить размер текста:

Жителей областного центра все чаще беспокоит буйное поведение тинейджеров. Одни ребята раскатывают на скейтах по центральным улицам и возле администрации, средь бела дня; другие хулиганят около торговых центров; третьи задирают прохожих.

Отдельные подростки в Мурманске что-то уж слишком расхулиганились. На днях малолетние шалопаи устроили выходку в стиле «лихих 1990-х» - попытались поджечь жилой деревянный дом. Находится он в самом центре Мурманска, а внутри обитает несколько семей. В четверг, 25 апреля, здесь едва не случилась трагедия. Тинейджеры швырнули горящий предмет прямо в распахнутое из-за жары окно.

- Компанией подростков были брошены походно-охотничьи спички в квартиры жильцов первого этажа. В одной из квартир ребенок тушил шторы собственными руками, в состоянии шока, а в другой не было никого дома. Результат налицо, - посетовала в соцсети жительница дома Ксения Воронина, приложив к этому фото сгоревшей шторы.

Еще бы чуть-чуть - и страшный пожар. Несколько семей остались бы без крыши над головой. Прохожие вовремя заметили подростков и прогнали их. В настоящий момент полиции уже известно о безответственной выходке тинейджеров. «КП» ожидает комментарий от правоохранительных органов. Не исключено, что причастных лиц удастся найти по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нужна помощь: девочку из Мурманска убивает рак
Зима возвращается: на выходных в Мурманске ожидается минусовая температура и снег
Мама девочки, которую отец тайно увез из Североморска в Москву, обратится в суд
Сотрудник мурманской Госжилинспекции потерял 5 тысяч рублей, не ответив на жалобу
Заключенные Мурманской области будут сортировать мусор на конвейере
Вспышка сальмонеллеза в детском саду Мурманска стала причиной уголовного дела
Стало известно, где в Мурманске построят новую Ледовую арену
В Мурманске произошел пожар в общежитии университета МАГУ
Жителям Мурманской области будут давать деньги на твердое топливо
Депутаты Мурманской областной Думы изменили региональный закон о выборах губернатора
В СИЗО в Апатитах в письме из Молдовы прислали 6 тысяч рублей
В Апатитах пытаются спасти старого далматинца, которого сбила машина
В полиции заинтересовались видео с гуляющим по карнизу пятого этажа в Мурманске ребенком
Кола и Мончегорск получат 115 миллионов рублей на благоустройство набережных
В Мурманской области подвели итоги первым трем месяцам «мусорной реформы»
В Баренцевом море четырех краболовов ловли со стрельбой из автомата
Житель Мурманска из-за необычного подарка попался ФСБ
Мурманский театр кукол получил 200 тысяч рублей от Союза театральных деятелей России
В Мурманске на квартирном пожаре из-за свечи погиб один человек и спасены трое