В Мурманске подростки пытались поджечь жилой дом с несколькими семьями

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-26T14:53:08+03:00

Молодые люди подпалили охотничьи спички и бросили их в открытое окно деревянного здания

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Жителей областного центра все чаще беспокоит буйное поведение тинейджеров. Одни ребята раскатывают на скейтах по центральным улицам и возле администрации, средь бела дня; другие хулиганят около торговых центров; третьи задирают прохожих.

Отдельные подростки в Мурманске что-то уж слишком расхулиганились. На днях малолетние шалопаи устроили выходку в стиле «лихих 1990-х» - попытались поджечь жилой деревянный дом. Находится он в самом центре Мурманска, а внутри обитает несколько семей. В четверг, 25 апреля, здесь едва не случилась трагедия. Тинейджеры швырнули горящий предмет прямо в распахнутое из-за жары окно.

- Компанией подростков были брошены походно-охотничьи спички в квартиры жильцов первого этажа. В одной из квартир ребенок тушил шторы собственными руками, в состоянии шока, а в другой не было никого дома. Результат налицо, - посетовала в соцсети жительница дома Ксения Воронина, приложив к этому фото сгоревшей шторы.

Еще бы чуть-чуть - и страшный пожар. Несколько семей остались бы без крыши над головой. Прохожие вовремя заметили подростков и прогнали их. В настоящий момент полиции уже известно о безответственной выходке тинейджеров. «КП» ожидает комментарий от правоохранительных органов. Не исключено, что причастных лиц удастся найти по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU