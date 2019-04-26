2019-04-26T12:44:06+03:00
Общество

Заключенные Мурманской области будут сортировать мусор на конвеере

Такое предложение озвучил начальник УФСИН на встрече с главой региона
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Похоже, что скоро на мусорном конвеере будут работать заключенные Мурманской области. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)Похоже, что скоро на мусорном конвеере будут работать заключенные Мурманской области. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)
Изменить размер текста:

В чем-то судьбносным стал 2019 год для Заполярья. Впервые за долгое время у нас сменился оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Жители Мурманской области реагируют на это по разному. Одни с отптимизмом, другие - скептически.

Что действительно впечатляет, так это новый полигон для переработки мусора в Междуречье. Специалисты в химзащите тщательно отбирают мусор на конвеере, а потом прессуют отходы в большие кубики. Красота! А скоро к этому процессу подключится новая рабочая сила.

- Центры трудовой адаптации осужденных планируется вовлечь в сортировку и переработку отходов. Как на территории исправительных учреждений, так и за их пределами. Глава региона Андрей Чибис поддержал в ходе рабочей встречи предложение руководителя УФСИН России по Мурманской области Дмитрия Тарасова задействовать трудовой потенциал уголовно-исполнительной системы в работе системы обращения с отходами, - извещает пресс-служба правительства Мурманской области.

Пилотный проект планируется запустить в Мурмашах, на территории колонии ИК-18. Стоит учесть, конечно, фантастическую хитрость арестантов. Некоторые умудряются пронести наркотики в чайных пакетиках и сим-карты в полотенце - Гудини отдыхает.

Не станут ли заключенные использовать мусорный траффик для передачи «запрещенки» на зону? Не услышим ли мы новости в стиле: «В колонию Мурманской области передали 10 мобильных телефонов в пакете с мусором». Будем надеяться, что до этого не дойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вспышка сальмонеллеза в детском саду Мурманска стала причиной уголовного дела
Стало известно, где в Мурманске построят новую Ледовую арену
В Мурманске произошел пожар в общежитии университета МАГУ
Жителям Мурманской области будут давать деньги на твердое топливо
Депутаты Мурманской областной Думы изменили региональный закон о выборах губернатора
В СИЗО в Апатитах в письме из Молдовы прислали 6 тысяч рублей
В Апатитах пытаются спасти старого далматинца, которого сбила машина
В полиции заинтересовались видео с гуляющим по карнизу пятого этажа в Мурманске ребенком
Кола и Мончегорск получат 115 миллионов рублей на благоустройство набережных
В Мурманской области подвели итоги первым трем месяцам «мусорной реформы»
В Баренцевом море четырех краболовов ловли со стрельбой из автомата
Житель Мурманска из-за необычного подарка попался ФСБ
Мурманский театр кукол получил 200 тысяч рублей от Союза театральных деятелей России
В Мурманске на квартирном пожаре из-за свечи погиб один человек и спасены трое