Заключенные Мурманской области будут сортировать мусор на конвеере

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-26T12:44:06+03:00

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В чем-то судьбносным стал 2019 год для Заполярья. Впервые за долгое время у нас сменился оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Жители Мурманской области реагируют на это по разному. Одни с отптимизмом, другие - скептически.

Что действительно впечатляет, так это новый полигон для переработки мусора в Междуречье. Специалисты в химзащите тщательно отбирают мусор на конвеере, а потом прессуют отходы в большие кубики. Красота! А скоро к этому процессу подключится новая рабочая сила.

- Центры трудовой адаптации осужденных планируется вовлечь в сортировку и переработку отходов. Как на территории исправительных учреждений, так и за их пределами. Глава региона Андрей Чибис поддержал в ходе рабочей встречи предложение руководителя УФСИН России по Мурманской области Дмитрия Тарасова задействовать трудовой потенциал уголовно-исполнительной системы в работе системы обращения с отходами, - извещает пресс-служба правительства Мурманской области.

Пилотный проект планируется запустить в Мурмашах, на территории колонии ИК-18. Стоит учесть, конечно, фантастическую хитрость арестантов. Некоторые умудряются пронести наркотики в чайных пакетиках и сим-карты в полотенце - Гудини отдыхает.

Не станут ли заключенные использовать мусорный траффик для передачи «запрещенки» на зону? Не услышим ли мы новости в стиле: «В колонию Мурманской области передали 10 мобильных телефонов в пакете с мусором». Будем надеяться, что до этого не дойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU