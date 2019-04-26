2019-04-26T11:57:16+03:00
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза в детском саду Мурманска стала причиной уголовного дела

Виновных привлекут по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»
Екатерина КОНОТОП
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Маленькие северяне пострадали из-за недосмотра взрослых.Маленькие северяне пострадали из-за недосмотра взрослых.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Всем нужно быть внимательными к тому, что он ест. Но с еще большей осторожностью нужно обращаться с продуктами, которые потребляют наши дети. Неокрепшие организмы более подвержены различным кишечным инфекциям. Это доказывают вспышки разлиных заболеваний в детских садах. Так, в апреле этого года сальмонеллез одолел сразу два дошкольных учреждения. Детский сад № 7 в Полярных Зорях и № 19, что на Якорном переулке в Мурманске.

- По результатам проверки случаев заболевания воспитанников сада № 19 5 апреля прокуратурой в следственный комитет области направлено постановлением для решения вопроса об уголовном преследовании. В действиях сотрудников дошкольного учреждения усматривались признаки преступления по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Сотрудники СКР провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Первомайского округа города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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