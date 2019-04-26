В Мурманске произошел пожар в общежитии университета МАГУ

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-26T10:51:22+03:00

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Принято считать, что проблемы с проводкой наблюдаются только в домах с почтенным возрастом. Но увы, страдают от этого из здания более-менее современной постройки. В ночь на 26 апреля в Мурманске случился пожар в относительно новой 9-этажке. Одним из самых опасных факторов данного возгорания стало то, что внутри здания размещается общежитие. Здесь проживают учащиеся мурманского арктического государственного университета (МАГУ).

Пожар вспыхнул на 4-м этаже здания на Северном проезде, 1. Очевидцы наблюдали, как из окон повалил густой дым. Внутри также отмечалось задымление и чувствовался сильный запах гари. Но дальше одной квартиры огонь не распространился. И даже там пострадало, по большому счету, лишь одно помещение.

- В результате пожара на кухне обгорела мебель и личные вещи на общей площади 10 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади, - сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Соседняя с кухней комната покрылась копотью и еще не скоро выветрится. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области.

По предварительным данным, именно на кухне находился источник возгорания - неисправная проводка. Скорее всего, в розетку включили слишком требовательные к энергии бытовые приборы.

- Жители общежития были экстренно выведены на улицу (около 160 человек). В 04:15 всех эвакуированных людей запустили обратно, - сообщает группа «Помощь погорельцам и пострадавшим в ЧС. Мурманск»

Пострадавших, опять-таки по предварительным данным, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU