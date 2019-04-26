Жителям Мурманской области будут давать деньги на твердое топливо

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-26T10:14:44+03:00

Северянам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, помогут с твердым топливом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среднем выплата выйдет на 800 рублей в месяц

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Пока жители крупных муниципалитетов Мурманской области спорят об элекрообогреве и суммах в квитанциях за централизованное отопление, у многих северян другие проблемы. Им, чтобы пережить холода в тепле, нужно топить печи. И потратить немало денег на топливо: хоть уголь, хоть древесину или торф.

Таких жителей полуострова было решено поддержать. На последнем заседании депутаты облдумы в первом чтении и окончательной редакции приняли изменения в региональный закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа". По ним вводится единовременная жилищно-коммунальная выплата на приобретение твердого топлива.

- В расчете на одного получателя ее размер в среднем составит 800 рублей в месяц, - сообщает пресс-служба областного парламента.

При этом уточняется, что на выплату могут претендовать северяне, работающие "в глубинке".

ИСТОЧНИК KP.RU