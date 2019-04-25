В Апатитах пытаются спасти старого далматинца, которого сбила машина

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-25T17:18:10+03:00

Венди была когда-то подарена учеником своему учителю, а в итоге оказалась на постоянном самовыгуле

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Шарпеи, хаски, стаффордширские терьеры, далматинцы… Увы, судьбе без разницы какой ты породы, если она решила нанести тебе удар. Напомним, в Мурманске волонтеры спасли брошенного на произвол судьбы далматинца Барни, которого едва не разорвали собаки. Теперь за жизнь его сородича борются зоозащитники из Апатитов.

- Поздно вечером 20 апреля нам сообщили, что на улице Бредова под колеса автомобиля попал далматинец. Собака вся в крови и ползает на животе, - рассказывает волонтер группы «Помощь породистым и не только» Ирина Евсеева.

Как оказалось, бедняжку зовут Венди и ей уже 15-16 лет. В своем время ее подарил своему учителю благодарный ученик. Но в итоге на старости лет далматинец остался на самовыгуле, а его хозяин пристрастился к спиртному.

- У Венди сильный ушиб задней лапы и поясничного отдела, а еще опухоль молочной гряды и гнойный свищ. Сейчас необходимо снять воспаление, а уже потом будет операция, - говорит Ирина Евсеева.

Волонтеры помогут финансово с лечением их новой подопечной, на которое, по предварительным расчетам, понадобиться 13 тысяч рублей. Посильную сумму можно перевести на карту Сбербанка 5469410015338167 Татьяне Александровне Холодной.

ИСТОЧНИК KP.RU