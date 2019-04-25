В СИЗО в Апатитах в письме из Молдовы прислали 6 тысяч рублей
Что только не пытаются передать в исправительные учреждения Мурманской области родственники осужденных, каждый раз изобретая для этого все новые и новые способы. Правда, как правило, речь идет о таких запрещенных предметах на территории колоний как мобильные телефоны, аксессуары к ним и сим-карты. Но содержимое письма, присланного из Молдовы на имя одного из обвиняемых, находящегося под стражей в следственном изоляторе №2 в Апатитах.
- Женщина, отправившее письмо нашему подопечному, тщательно заклеила между листами белой бумаги купюры достоинство в одну и пять тысяч рублей. Разумеется, при досмотре корреспонденции запрещенные на территории режимного учреждения предметы были обнаружены и изъяты, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
По факту прилетевшего из другой страны «письма счастья» с российскими купюрами начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU