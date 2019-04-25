В СИЗО в Апатитах в письме из Молдовы прислали 6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-25T17:57:14+03:00

Не долго думая, жительница Молдовы заклеила деньги в белую бумагу и отправила в Россию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Что только не пытаются передать в исправительные учреждения Мурманской области родственники осужденных, каждый раз изобретая для этого все новые и новые способы. Правда, как правило, речь идет о таких запрещенных предметах на территории колоний как мобильные телефоны, аксессуары к ним и сим-карты. Но содержимое письма, присланного из Молдовы на имя одного из обвиняемых, находящегося под стражей в следственном изоляторе №2 в Апатитах.

- Женщина, отправившее письмо нашему подопечному, тщательно заклеила между листами белой бумаги купюры достоинство в одну и пять тысяч рублей. Разумеется, при досмотре корреспонденции запрещенные на территории режимного учреждения предметы были обнаружены и изъяты, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

По факту прилетевшего из другой страны «письма счастья» с российскими купюрами начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU