В полиции заинтересовались видео с гуляющим по карнизу пятого этажа в Мурманске ребенком

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-25T16:35:47+03:00

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Мало, кого оставило равнодушным небольшое видео, которое появилось в соцсети минувшим вечером. Напомним, жители одного из мурманских домов сняли на мобильный телефон, как из окна на пятом этаже вылезает на карниз ребенок и, балансируя, машет рукой сверстнику.

- Сейчас наши сотрудники просматривают видеоролик, опубликованный в Интернете. После этого будет принято решение о проведении проверки по данному факту, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В ведомстве отметили, что появившееся в сети видео крайне плохо качества и тяжело понять, что именно происходит в кадре. Пока неизвестен даже адрес, где ребенок разгуливал по карнизу. Кстати, пользователей соцсетей тоже интересовал этот вопрос. Они задали его в комментариях, но ответ так и не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU