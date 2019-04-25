В полиции заинтересовались видео с гуляющим по карнизу пятого этажа в Мурманске ребенком
Мало, кого оставило равнодушным небольшое видео, которое появилось в соцсети минувшим вечером. Напомним, жители одного из мурманских домов сняли на мобильный телефон, как из окна на пятом этаже вылезает на карниз ребенок и, балансируя, машет рукой сверстнику.
- Сейчас наши сотрудники просматривают видеоролик, опубликованный в Интернете. После этого будет принято решение о проведении проверки по данному факту, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
В ведомстве отметили, что появившееся в сети видео крайне плохо качества и тяжело понять, что именно происходит в кадре. Пока неизвестен даже адрес, где ребенок разгуливал по карнизу. Кстати, пользователей соцсетей тоже интересовал этот вопрос. Они задали его в комментариях, но ответ так и не получили.
ИСТОЧНИК KP.RU