В Баренцевом море четырех краболовов ловли со стрельбой из автомата

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-25T14:48:47+03:00

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Браконьеры продолжают охотиться на крабов, коих в водах Баренецва моря видимо-невидимо, а пограничники денно и нощно ищут нарушителей закона и с воды, и с воздуха. На прошлой неделе сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать сразу семерых краболовов.

- 19 апреля побережье губы Южная пролива Большой Олений Баренцева моря патрулировали пограничный сторожевой корабль «Преданный», вертолета Ка-27 и подразделения специального назначения. При осмотре акватории обнаружено две сети-накопителя и шесть ловушек с 226 живыми особями камчатского краба. А уже на берегу были задержаны четырех жителей Ревды, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Краболовы пытались откреститься от добычи, мол, они приехали отдохнуть и порабычатить, а не промышлять крабом. Но доказательства оказались весомее. Краба выпустили на волю, лодку с мотором изъяли, а в отношении двух человек возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ущерб оценили в 3 миллиона 247 тысяч рублей. Еще одно дело завели по этой же статье на следующий день.

- В западной части Кильдинского пролива Баренцева моря пограничники заметили маломерное судно, на борту которого были орудия незаконного лова. Однако когда троих нарушителей попросили остановиться, браконьеры пустились наутек, на ходу выбрасывая в воду добычу, и заглушили мотор только после предупредительных выстрелов из автоматического оружия, - описывают в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/705326" frameborder="0"></iframe> В Баренцевом море задержали краболовов со стрльбой.За два дня пограничники задержали семерых браконьеров, которые ловили краба. четверо уверяли, что прост отдыхают и рыбачат, а трое пытались удрать от правоохранителей на лодке, по дороге выкидывая добычу в воду. Автор: Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU