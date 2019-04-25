2019-04-25T15:11:00+03:00
Общество

В Мурманской области подвели итоги первым трем месяцам «мусорной реформы»

В правительстве отметили, что смена оператора ТКО проходит гладко
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Новый мусорный полигон пока есть только на севере Мурманской области, в поселке Междуречье. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murmansk.ru)Новый мусорный полигон пока есть только на севере Мурманской области, в поселке Междуречье. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murmansk.ru)
Изменить размер текста:

Толстые чайки бродят среди мешков с бытовыми отходами. Птицы щелкают клювами, высматривая что-нибудь вкусненькое. С таким ландшафтом иногда сталкиваются в своих дворах жители Мурманской области. Мусорные контейнеры переполняются, поскольку их не всегда вывозят вовремя. Северяне не устают острить насчет мусорной реформы в интернете...

Но власть подобного скептицизма не разделяет. Наоборот, по официальным данным мусорная реформа (то есть, смена оператора ТКО) идет как по маслу. Данный вопрос рассматривался 25 апреля на заседании в правительстве Заполярья 25 апреля.

- Благодаря налаженной совместной работе правительства Мурманской области и регионального оператора по обращению с ТКО урегулированы все основные спорные вопросы по порядку заключения договоров с юридическими лицами. Также выработан механизм предоставления льгот отдельным категориям граждан на новую коммунальную услугу, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Собираемость оплаты у нас - одна из лучших по всему Северо-Западу. Впрочем, по стоимости этой услуги мы тоже в лидерах, уже по РФ.

Между тем, на юге Мурманской области смотрят на мусорную реформу не очень радужно. В отдельных поселках мусор не вывозился месяцами. А новый полигон для переработки отходов на юге Кольского полуострова еще только предстоит построить. Сейчас такой имеется только на севере.

Несмотря на все вышеперечисленное, плата за переработку мусора с жителей Кандалакши, Полярных Зорь и прочих южных районов взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В полиции заинтересовались видео с гуляющим по карнизу пятого этажа в Мурманске ребенком
Кола и Мончегорск получат 115 миллионов рублей на благоустройство набережных
В Баренцевом море четырех краболовов ловли со стрельбой из автомата
Житель Мурманска из-за необычного подарка попался ФСБ
Мурманский театр кукол получил 200 тысяч рублей от Союза театральных деятелей России
В Мурманске на квартирном пожаре из-за свечи погиб один человек и спасены трое
В Заполярном дети гуляют на озере, рискуя жизнью
В мурманской «Родине» разрушены несущие стены и ухудшились колонны
Кандалакшанка пришла в ГИБДД поменять купленные права, у которых закончился срок действия
В Мурманске ребенок чуть не выпал из окна пятого этажа
Из-за мужчины, обещавшего взорвать самолет "Мурманск-Москва", вылет задержали на 3,5 часа
Пропавших в Североморске отца и семилетнюю дочь нашли в Москве
Мурманская область вошла в число отстающих демографического рейтинга
Мурманчанин вернул домой 90-летнюю старушку, заплутавшую в незнакомом городе
В Мурманске началась реконструкция «Родины», которая 10 лет простояла заброшенной
Андрей Чибис предложил министру промышленности России ввести жесткую систему контроля качества труб
Старинная часовня в Мурманской области борется за «Хрустальный компас»
В Мурманске возле рынка Nissan сбил 72-летнюю бабушку
В Мурманской области начала работать горячая линия «Ровные дороги»
Мурманчане пожертвовали на лечение собаки с гниющей лапой почти 50 тысяч рублей
Бабушка из Верхнетуломского открыла в квартире алкошоп и торговала ядовитым спиртом
В Кандалакше один недострой снесут, а на месте второго возведут жилой дом
Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» навсегда уходит из Мурманска
Невеста Устюгова выиграла марафон в Апатитах и в награду получила предложение руки и сердца
Против главы Ревды завели административное дело из-за Минюста
Подрядчик обманул администрацию Ловозерского района с проектом школы в Краснощелье