В Мурманской области подвели итоги первым трем месяцам «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-25T15:11:00+03:00

Новый мусорный полигон пока есть только на севере Мурманской области, в поселке Междуречье. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murmansk.ru)

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Толстые чайки бродят среди мешков с бытовыми отходами. Птицы щелкают клювами, высматривая что-нибудь вкусненькое. С таким ландшафтом иногда сталкиваются в своих дворах жители Мурманской области. Мусорные контейнеры переполняются, поскольку их не всегда вывозят вовремя. Северяне не устают острить насчет мусорной реформы в интернете...

Но власть подобного скептицизма не разделяет. Наоборот, по официальным данным мусорная реформа (то есть, смена оператора ТКО) идет как по маслу. Данный вопрос рассматривался 25 апреля на заседании в правительстве Заполярья 25 апреля.

- Благодаря налаженной совместной работе правительства Мурманской области и регионального оператора по обращению с ТКО урегулированы все основные спорные вопросы по порядку заключения договоров с юридическими лицами. Также выработан механизм предоставления льгот отдельным категориям граждан на новую коммунальную услугу, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Собираемость оплаты у нас - одна из лучших по всему Северо-Западу. Впрочем, по стоимости этой услуги мы тоже в лидерах, уже по РФ.

Между тем, на юге Мурманской области смотрят на мусорную реформу не очень радужно. В отдельных поселках мусор не вывозился месяцами. А новый полигон для переработки отходов на юге Кольского полуострова еще только предстоит построить. Сейчас такой имеется только на севере.

Несмотря на все вышеперечисленное, плата за переработку мусора с жителей Кандалакши, Полярных Зорь и прочих южных районов взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU