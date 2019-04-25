Житель Мурманска из-за необычного подарка попался ФСБ

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-25T13:27:45+03:00

В Мурманске осудили мужчину за незаконное хранение патронов. Началась эта история добрых 7 лет назад... Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Хорошо известно, что многие мужчины восхищаются оружием. Некоторые даже коллекционируют такие опасные «диковинки», как холодного, так и горячего образца. Боеприпасы тоже частенько становятся предметом культа. Вот и наш герой не устоял, когда ему преподнесли необычный подарок.

Вот только подаренная вещица, в итоге, причинила северянину массу неприятностей. Правоохранительные органы всерьез заинтересовались его личностью, но до судимости дело так и не дошло. А вот его приятелю повезло меньше.

Запутанная история началась в 2012 году. Житель Мурманска заполучил небольшую партию патронов (115 штук). Предназначались они для охотничьего оружия: нарезных карабинов, например.

Все это «сокровище» мужчина припрятал в гараже у своей супруги. Спустя 5 лет, весной 2017 года, северянин достал боеприпасы и подарил их своему знакомому. Недавно об этом щедром поступке сотрудники правоохранительных органов...

- В дальнейшем названные 115 патронов были изъяты сотрудниками УФСБ по Мумранской области. Прокуратурой Ленинского округа поддержано государственное обвинение в отношении лица, причастного к незаконному обороту боеприпасов, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

В роли обвиняемого, что интересно, оказался сам даритель патронов. Против мурманчанина завели уголовное дело. Мужчина получил полтора года. Условно, впрочем - сказался целый ряд смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU