2019-04-25T12:52:23+03:00
Общество

Мурманский театр кукол получил 200 тысяч рублей от Союза театральных деятелей России

Деньги потратят на проведение международного фестиваля стран Баренцева региона
Елена МОЛОДЦОВА
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В сентябре Мурманск ждет международный фестиваль театра кукол.В сентябре Мурманск ждет международный фестиваль театра кукол.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Мурманский областной театр кукол вошел в число 20 победителей конкурса грантов от союза театральных деятелей России. Получить финансовую поддержку на реализацию своих творческих проектов для детей и подростков хотели 95 коллективов со всей страны, но не все оказались достойны.

- Сумма гранта - 200 тысяч рублей. Эти деньги будут потрачены на оплату проезда и проживания участников творческих коллективов IX Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона, который пройдет в Мурманске с 14 по 18 сентября, - рассказывает пресс-секретарь Мурманского областного театра кукол Мария Агапова.

Планируется, что в столицу Заполярья приедут 15 храмов Мельпомены, театральные критики и специалисты в этой области, которые дадут 20 спектаклей, проведут две творческие встречи и мастер-классы.

Правда, принимать IX Международный фестиваль театров кукол Баренцева региона придется в старом помещении. Ремонт нового идет по графику, но закончится лишь в конце этого года. Тем не менее, кукольников также готовы у себя принять Детская театральная школа, Мурманская областная детско-юношеская библиотека и филармония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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