В Мурманске на квартирном пожаре из-за свечи погиб один человек и спасены трое

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-25T12:14:16+03:00

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Домашний огнетушитель стоит недорого, а пользы - море. В случае возгорания он, с большой долей вероятности, прекратит распространение огня. Каждому из нас не помешает приобрести портативный огнетушитель, ведь квартирные пожары в Мурманской области - не редкость. Один из них произошел в заполярной столице в ночь со среды на четверг. И, к сожалению, не обошелся без человеческих жертв.

- 25 апреля в 01:03 на пульт дежурной службы поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Мурманск, улица Зои Космодемьянской, 2/1. В результате пожара одна комната сгорела и закопчена по всей площади, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело 61-летней мурманчанки.

- Женщина проживала в квартире одна и в момент возгорания также находилась в квартире одна. Причиной пожара, по предварительным данным, послужило неосторожное обращение с огнем - со свечей, которую женщина зажгла у себя в комнате. Предварительной причиной смерти послужило отравление угарным газом, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Десятки квадратных метров жилья покрылись копотью и сажей, пропитались запахом гари. Произошло это и со второй комнатой, которая от огня вообще не пострадала, и с другими помещениями. Соседние квартиры пожар практически не затронул, но при этом 3 человека спасены и еще 2 - эвакуированы. Погибшая женщина вела спокойную жизнь, алкоголем не злоупотребляла...

ИСТОЧНИК KP.RU