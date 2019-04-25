В Заполярном дети гуляют на озере, рискуя жизнью

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-25T11:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Весна даже на Крайнем Севере в самом разгаре, однако, это не останавливает желающих прогуляться по тающему льду. Напомним, на выходных на реке Воронья в Ловозерском районе в полынью угодил снегоход с четырьмя рыбаками, один из которых утонул. Но, несмотря на происходящие трагедии и предупреждения МЧС, северяне все же выходят на лед.

- 24 апреля около 18:00 – 19:00 дети гуляли по озеру, которое находится в черте Заполярного за домами №37 и 35 по улице Ленина. К сожалению, не успела запечатлеть девочек 7-9 лет, когда они втроем сидели около большой растаявшей лунки посреди водоема, ковыряясь в ней, - рассказывает «КП» жительница Заполярного Ольга Стефанович.

По словам северянки, на озере, которое находится под окнами домов, дети гуляют постоянно. К слову, водоем ничем не огорожен. А ведь год назад в Никеле в рукотворном пруду едва не утонула маленькая девочка, просто оступившись на берегу. Что уж говорить об опасном весеннем льду.

- На водоемах региона началось активное таяние льда: появилось огромное количество промоин и чистой воды, а это очень опасно. Настоятельно просим воздержаться от выхода и выезда на лед! - предупреждает Виктор Дайнеко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU