2019-04-25T10:43:07+03:00
Происшествия

Кандалакшанка пришла в ГИБДД поменять купленные права, у которых закончился срок действия

Женщине грозит арест на полгода
Елена МОЛОДЦОВА
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Женщина наивно предполагала, что в ГИБДД не смогут отличить фальшивые права от настоящих и выдадут ее новое водительское удостоверение.Женщина наивно предполагала, что в ГИБДД не смогут отличить фальшивые права от настоящих и выдадут ее новое водительское удостоверение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Русское авось порой подводит под монастырь. Так случилось и с 64-летней жительницей Кандалакши, которая пришла в местный отдел ГИБДД поменять права.

- Срок действия водительского удостоверения северянки закончился в 2018 году. Однако, когда женщина предоставила документ, то у сотрудников возникли сомнения в его подлинности. Во-первых, он визуально не соответствовал официальным бланкам, а, во-вторых, согласно базе данных права с таким номером никогда не выдавались в России, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Подозрительное водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила подозрения полицейских: документ распечатан на обычном струйном принтере. Да и сама кандалакшанка призналась, что права никогда не получала, а это водительское удостоверение несколько лет назад купила у знакомой. Согласитесь, весьма неожиданно услышать такое от пенсионерки.

Разумеется, новые права предприимчивой даме никто не выдал, а вот уголовное дело в полиции возбудили по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За использование заведомо фальшивого документа северянке может грозить штраф в 80 тысяч рублей либо арест на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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