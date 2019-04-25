В Мурманске ребенок чуть не выпал из окна пятого этажа

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-25T09:54:14+03:00

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Не успела столица Заполярья прийти в себя от трагедии, произошедшей на недострое недалеко от улицы Кооперативной, как едва не случилась новая беда. Напомним, вечером 23 апреля 15-летний мурманчанин упал в шахту лифта заброшенного здания, пытаясь выбраться на крышу, и разбился насмерть. Но не прошло и суток с момента ЧП, как подросток в Мурманске выбрался на подоконник окна пятого этажа и едва не упал вниз.

- С каждым днем меня удивляют дети! Сегодня два мальчика решили почувствовать себя в роли акробатов. К счастью, ребенок не пострадал! Если кто знает родителей мальчика, немедленно сообщите, - так прокомментировал выложенное в соцсети видео один из жильцов соседнего дома.

Скажем прямо, качество ролика плохое, но разглядеть, как человек вылезает из окна и, балансируя на подоконнике, словно машет кому-то рукой, можно. Пользователи предположили, что «акробат» просто моет окно. Но попавшее в камеру мобильного телефона действо наводит на мысль, что мальчик, как утверждает автор ролика, просто проспорил своему другу, который, собственно говоря, и наблюдает из соседнего окна, как выполняется «наказание». К счастью, для спорщиков все закончилось благополучно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/705228" frameborder="0"></iframe> В Мурманске ребенок едва не выпал из окна пятого этажа.На видео видно, как мальчик вылезает из окна и, балансируя на подоконнике, словно машет кому-то рукой, можно. Пользователи соцсетей предположили, что «акробат» просто моет окно. Но попавшее в камеру мобильного телефона действо наводит на мысль, что мальчик, как утверждает автор ролика, просто поспорил своему другу, который, собственно говоря, и наблюдает из соседнего окна, как выполняется «наказание». К счастью, для спорщиков все закончилось благополучно. Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU