Пропавших в Североморске отца и семилетнюю дочь нашли в Москве

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-25T08:54:54+03:00

Полина и ее отец ушли на прогулку в Североморске и уехали в Москву. Фото: "МурманСпас"

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С 21 апреля велись поиски североморца Константина Турсунова и его семилетней дочери Полины. Они ушли на прогулку и пропали. Заявление в полицию подала мать девочки. Родители находятся в разводе, но мать отпускала дочь с отцом - он не лишен родительских прав. Как выяснилось, зря.

Пропавших искали не только во флотской столице, но по всей Мурманской области. А оказалось, что искать надо было в другом регионе. Причем была версия, что мужчина хочет уехать на Украину.

24 апреля стало известно, что Константина и Полину нашли в Москве во время прогулки в зоопарке.

- Мама девочки уже прибыла в Москву, рано утром 25 апреля она поехала к нашим коллегам в отделение, чтобы забрать дочь. С девочкой все хорошо, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

При этом вопрос о наказании в отношении мужчины стоит открытым все так же из-за того, что он не лишен родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU