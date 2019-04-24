Мурманская область вошла в число отстающих демографического рейтинга

24 Апр 18:37 2019-04-24T21:28:49+03:00

За год в регионе больше всего жителей потеряли Мурманск, ЗАТО Александровск, Кандалакша, Мончегорск. Фото: Олег ФИЛОНОК

За три года численность населения в Заполярье сократилась на 1,86%

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Возможно, вы не знали, но в последние годы численность населения в нашей стране растет. К такому выводу пришли специалисты, составившие демографический рейтинг регионов по данным Росстата.

– Эту динамику сложно охарактеризовать как устойчивую. С 2016 по 2018 год россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль - 355,13 тысячи, – объясняют «РИА Новости».

«Комсомолка» уже писала, что за год население Мурманской области сократилось почти на 5,5 тысяч человек. И по состоянию на 1 января 2019 года в Заполярье проживает всего 748 тысяч 99 человек, но в сопоставлении с другими регионами, масштабы проблемы видны четче.

Среди 85 субъектов России мы вошли в число отстающих, заняв 66 место.

Рейтинг ria.ru.

Особенностью демографической ситуации в стране является то, что естественная убыль, в которую входит и смертность, и рождаемость, компенсируется миграционным приростом. Напомним, за год Мурманская область из-за миграции потеряла 4 402 человека.

Подводя итог, скажем, что за три года численность населения в Заполярье сократилась на 1,86%. Возглавил демографический рейтинг Севастополь, где численность увеличилась на 6,46%. На втором месте - Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, а на третьем - Чечня с ростом в 4,5%.

Впрочем, на фоне Еврейской автономной или Магаданской областей, у нас все не так плохо. Первая из них замыкает список с показателем 3,72%, а вторая показала себя немного лучше - 3,53%.

ИСТОЧНИК KP.RU