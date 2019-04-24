2019-04-24T18:06:08+03:00
Общество

Мурманчанин вернул домой 90-летнюю старушку, заплутавшую в незнакомом городе

Бабушка отправилась на прогулку, пока племянница была на работе
Елена МОЛОДЦОВА
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90-летняя тетушка мурманчанки отправилась на прогулку по незнакомому городу, не взяв с собйо телефон. Фото: Мурманск ДТП ЧП90-летняя тетушка мурманчанки отправилась на прогулку по незнакомому городу, не взяв с собйо телефон. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Новостные ленты буквально пестрят сообщения о пропавших людях, среди которых есть и подростки, и пожилые люди. Вероятно если бы не отзывчивый мурманчанин по имени Артем, то добровольцам и полиции пришлось бы искать в многолюдной столице Заполярья еще и 90-летнюю старушку.

- Артем сегодня абсолютно бесплатно довез мою 90-летнюю тетушку домой на улицу Орликовой, правда, не знаю откуда. Эта гулена, еле передвигающаяся по комнате, не способная достать из холодильника еду и помыть за собой тарелку, абсолютно не зная город, выпорхнула из квартиры, пока я была на работе, и с клюкой наперевес полетела «завоевывать мир», - рассказала об инциденте со счастливым концом мурманчанка Татьяна Соловьева. – Тетушка спустилась вниз по Охотному ряду, вышла через подземный переход на остановку, села в троллейбус и уехала в неизвестном направлении, даже не взяв с собой телефон. Не представляю, как бы я ее искала, если бы не вы, Артем. Спасибо, что вернули ее домой! Тетушка тоже вам очень благодарна.

Разумеется, 90-летняя женщина не спросила у своего спасителя фамилию. И, тем не менее, благодаря Артему на одного потерявшегося человека в Мурманске стало меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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