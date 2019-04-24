2019-04-24T16:34:14+03:00
Происшествия

В Мурманске возле рынка Nissan сбил 72-летнюю бабушку

После ДТП на улице Володарского пострадавшую северянку забрали в больницу
Иван ПЕТРОВ
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Опасное ДТП произошло на относительно спокойной улице Мурманска. Здесь как правило никто не "летает" на бешеной скорости. Фото: Александр АзерскийОпасное ДТП произошло на относительно спокойной улице Мурманска. Здесь как правило никто не "летает" на бешеной скорости. Фото: Александр Азерский
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Легковой автомобиль обладает колоссальной разрушительной силой. Даже если машина слегка зацепила кого-то боком, ушибленная конечность ноет еще несколько дней. А уж если пешехода сбили, пусть на невысокой скорости, опасных последствий не избежать. Будем надеяться, что 72-летняя жительница Мурманска вскоре поправится и встанет на ноги.

Сейчас пожилая женщина походит лечение в больнице. Таковы последствия ДТП, случившегося в центре города. Сегодня, 24 апреля, мурманчанку сбили в районе старого рынка, на улице Володарского, 26. Некоторые обстоятельства аварии нам пояснили в дорожной полиции Мурманска.

- Водитель автмобиля Nissan выезжал с парковки и, сдавая назад, наехал на женщину 1947 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Обсуждая данный случай в соцсети, жители города так и не сошлись во мнении, кто виноват в случившемся. Ясно одно: и водители и пешеходы должны передвигаться по придомовой территории максимально осторожно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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