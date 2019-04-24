В Мурманске возле рынка Nissan сбил 72-летнюю бабушку
Легковой автомобиль обладает колоссальной разрушительной силой. Даже если машина слегка зацепила кого-то боком, ушибленная конечность ноет еще несколько дней. А уж если пешехода сбили, пусть на невысокой скорости, опасных последствий не избежать. Будем надеяться, что 72-летняя жительница Мурманска вскоре поправится и встанет на ноги.
Сейчас пожилая женщина походит лечение в больнице. Таковы последствия ДТП, случившегося в центре города. Сегодня, 24 апреля, мурманчанку сбили в районе старого рынка, на улице Володарского, 26. Некоторые обстоятельства аварии нам пояснили в дорожной полиции Мурманска.
- Водитель автмобиля Nissan выезжал с парковки и, сдавая назад, наехал на женщину 1947 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.
Обсуждая данный случай в соцсети, жители города так и не сошлись во мнении, кто виноват в случившемся. Ясно одно: и водители и пешеходы должны передвигаться по придомовой территории максимально осторожно.
ИСТОЧНИК KP.RU