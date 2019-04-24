2019-04-24T17:07:48+03:00
Общество

Андрей Чибис предложил министру промышленности России ввести жесткую систему контроля качества труб

Свою позицию врио губернатора Мурманской области аргументировал тем, что риски жизнеобеспечения на Севере радикально выше
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
От качества труб зависит жизнь людей на Крайнем Севере.От качества труб зависит жизнь людей на Крайнем Севере.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На носу у коммунальных служб подготовка к новому отопительному сезону, в ходе которой, по традиции, будут ремонтировать котлы и трубы. О последних и шла речь на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По данным экспертов, объем фальсификата и контрафактной продукции на российском рынке труб для сетей водоснабжения и водоотведения огромен: по полимерным трубам для наружных сетей речь идет о порядка 30%, а для внутренних – до 70%.

- На Севере как нигде важно качество продукции. Риски жизнеобеспечения у нас радикально выше. Аварии на объектах, где был использован фальсификат, могут нанести вред жизни, здоровью и имуществу людей, не говоря уже о дополнительных расходах из бюджета, - отметил врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис и предложил ввести жесткую систему контроля трубной продукции для коммунальных сетей.

По мнению Андрея Владимировича, наказание за производство и сбыт фальсификата в этой отрасли должно превышать экономическую выгоду от недобросовестных сделок. Денис Мантуров полностью поддержал руководителя Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманчанин вернул домой 90-летнюю старушку, заплутавшую в незнакомом городе
В Мурманске началась реконструкция «Родины», которая 10 лет простояла заброшенной
Старинная часовня в Мурманской области борется за «Хрустальный компас»
В Мурманске возле рынка Nissan сбил 72-летнюю бабушку
В Мурманской области начала работать горячая линия «Ровные дороги»
Мурманчане пожертвовали на лечение собаки с гниющей лапой почти 50 тысяч рублей
Бабушка из Верхнетуломского открыла в квартире алкошоп и торговала ядовитым спиртом
В Кандалакше один недострой снесут, а на месте второго возведут жилой дом
Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» навсегда уходит из Мурманска
Невеста Устюгова выиграла марафон в Апатитах и в награду получила предложение руки и сердца
Против главы Ревды завели административное дело из-за Минюста
Подрядчик обманул администрацию Ловозерского района с проектом школы в Краснощелье