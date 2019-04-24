Андрей Чибис предложил министру промышленности России ввести жесткую систему контроля качества труб

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-24T17:07:48+03:00

Свою позицию врио губернатора Мурманской области аргументировал тем, что риски жизнеобеспечения на Севере радикально выше

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На носу у коммунальных служб подготовка к новому отопительному сезону, в ходе которой, по традиции, будут ремонтировать котлы и трубы. О последних и шла речь на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По данным экспертов, объем фальсификата и контрафактной продукции на российском рынке труб для сетей водоснабжения и водоотведения огромен: по полимерным трубам для наружных сетей речь идет о порядка 30%, а для внутренних – до 70%.

- На Севере как нигде важно качество продукции. Риски жизнеобеспечения у нас радикально выше. Аварии на объектах, где был использован фальсификат, могут нанести вред жизни, здоровью и имуществу людей, не говоря уже о дополнительных расходах из бюджета, - отметил врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис и предложил ввести жесткую систему контроля трубной продукции для коммунальных сетей.

По мнению Андрея Владимировича, наказание за производство и сбыт фальсификата в этой отрасли должно превышать экономическую выгоду от недобросовестных сделок. Денис Мантуров полностью поддержал руководителя Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU