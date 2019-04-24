В Мурманской области начала работать горячая линия «Ровные дороги»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-24T15:42:37+03:00

А в Апатитах уже приняли три жалобы на ямы ... во дворах

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Северян уже не удивляет, что весной асфальт с заполярных дорог сходит вместе со снегом. Каждый раз появившиеся ямы рабочие крайне нерасторопно латают то кирпичами, то огурцами, то коврами, то старыми покрышками. Но с приходом врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса дорожникам придется начать шевелиться.

- По поручению Андрея Владимировича с 24 апреля начала работу горячая линия «Ровные дороги», на которой принимают информацию о дефектах – ямах, открытых люках и так далее – на автомобильных дорогах, мешающих безопасному проезду транспортных средств, - сообщают в правительстве Мурманской области. - Телефон горячей линии 8-800-23-46-051 (звонок бесплатный).

В разговоре с оператором не забудьте рассказать о точном местоположении обнаруженной вами выбоины, чтобы рабочие смогли быстро ее залатать, а не тратить время на поиски.

Но если горячая линия в целом по региону заработала только сегодня, то в Апатитах жалобы на плохие дороги принимают с понедельника, 22 апреля.

- За два дня на нашу горячую линию поступило три обращения от граждан. Правда, все они касались дворовых территорий. Жалобы переданы в управляющие компании, в которые жители могут обращаться самостоятельно. Претензий по дорогам пока не было, - рассказал «КП» директор Управления городского хозяйства в Апатитах Олег Запанков.

ИСТОЧНИК KP.RU