Старинная часовня в Мурманской области борется за «Хрустальный компас»
Все старинные постройки на Кольском полуострове деревянные. Объекты культа - не исключение. Вот и небольшая церквушка в Ловозерском районе Мурманской области строилась из простых бревен. Время и люди одинаково не пощадили ее. Здание, которое считается первой поморской часовней на саамской земле, в наши дни разрушено и разворовано.
Историки и краеведы схватились за голову в 2016 году и разработали план действий. Сначала старинную часовню тщательно осмотрели и измерили, а потом здание с 400-летней историей накрыли специальным куполом.
Но этого мало! Похвальная затея с реставрацией часовни все еще требует информационного освещения. Поэтому кураторы проекта решили поучаствовать в конкурсе «Хрустальный компас». Мероприятие это посвящено сохранению культурного наследия России.
- Для реализации проекта по сохранению Контозерской часовни был разработан оригинальный проект, предусматривающий установку над часовней большого геодезического купола, выполненного из лиственничного бруса, - приводится описание номинации на официальном сайте конкурса «Хрустальный компас».
Занимаются восстановлением часовни несколько жителей Мурманской области: краевед, путешественник и чиновник Иван Вдовин, а также священники Североморской епархии.
Это не единственный проект от Мурманской области. На конкурс «Хрустальный компас» заявились военные Северного флота, аж с двумя номинациями: исследование Арктики и Новой Земли. Они-то пока и побеждают в голосовании. Причем, с огромным перевесом
ИСТОЧНИК KP.RU