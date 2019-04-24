Старинная часовня в Мурманской области борется за «Хрустальный компас»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-24T16:51:06+03:00

Купол над часовней в Мурманской области выглядит столь же эффектно, как и купол над петроглифами Канозера. Фото: rus-compass.ru

Но пока что голосование складывается не в пользу краеведческого проекта...

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Все старинные постройки на Кольском полуострове деревянные. Объекты культа - не исключение. Вот и небольшая церквушка в Ловозерском районе Мурманской области строилась из простых бревен. Время и люди одинаково не пощадили ее. Здание, которое считается первой поморской часовней на саамской земле, в наши дни разрушено и разворовано.

Историки и краеведы схватились за голову в 2016 году и разработали план действий. Сначала старинную часовню тщательно осмотрели и измерили, а потом здание с 400-летней историей накрыли специальным куполом.

Но этого мало! Похвальная затея с реставрацией часовни все еще требует информационного освещения. Поэтому кураторы проекта решили поучаствовать в конкурсе «Хрустальный компас». Мероприятие это посвящено сохранению культурного наследия России.

- Для реализации проекта по сохранению Контозерской часовни был разработан оригинальный проект, предусматривающий установку над часовней большого геодезического купола, выполненного из лиственничного бруса, - приводится описание номинации на официальном сайте конкурса «Хрустальный компас».

Занимаются восстановлением часовни несколько жителей Мурманской области: краевед, путешественник и чиновник Иван Вдовин, а также священники Североморской епархии.

Это не единственный проект от Мурманской области. На конкурс «Хрустальный компас» заявились военные Северного флота, аж с двумя номинациями: исследование Арктики и Новой Земли. Они-то пока и побеждают в голосовании. Причем, с огромным перевесом

ИСТОЧНИК KP.RU