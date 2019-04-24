Мурманчане пожертвовали на лечение собаки с гниющей лапой почти 50 тысяч рублей
Глядя на фотографии недельной давности, даже не верится, что судьба бедной собаки, живущей в гаражах в столице Заполярья с гниющей лапой последние полтора месяца, так кардинально изменилась. Напомним, чтобы поймать страдающее от невыносимой боли животное пришлось прибегнуть к помощи кинолога и уколу снотворного. К счастью, все позади.
- Грэта – очень спокойная и совсем не агрессивная собака. Быстро привыкла к обществу человека и нашла язык с моими подопечными. Поездку в машине тоже перенесла прекрасно, - рассказывает волонтер фонда помощи животным «Путеводная звезда» Наталья Стретович, временно приютившая у себя беднягу.
Собаку прооперировали врачи Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных и дали благоприятный прогноз, который Грэта подтвердила уже через пару часов. Кстати, по словам ветеринаров, животному не больше 4-5 лет от роду.
- От наркоза наша новая подопечная отошла буквально за пару часов и даже начала вставать, причем уверенно так, не заваливаясь и не падая. Постоит немного и так же аккуратно ляжет, - поделилась новостями о самочувствие собаки Наталья Стретович.
Откликнулись на собачью беду на только волонтеры «Путеводной звезды», но добрые люди. Так фонд поддержки бездомных животных «Ищу друга», на попечение которого когда-то была безлапая собака Вуйчи, перевел для Грэты пять тысяч рублей, оставшихся от лечения их уже бывшей подопечной. Всего же северяне собрали 48590 рублей. Зоозащитники благодарят всех причастных за отзывчивость и добрые сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU