Бабушка из Верхнетуломского открыла в квартире алкошоп и торговала ядовитым спиртом

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-24T14:31:24+03:00

Некачественный алкоголь очень опасен! Трагедия с "Боярышником" в Иркутске все еще на слуху... [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Евгения ГУСЕВА

Пенсионерка из Мурманской области рискует попасть в колонию на срок до 2-х лет

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Несмотря на всю антиалкогольную пропаганду, употребление спиртного остается высоким. Заполярье в зоне риска - сказываются природные условия и проблемы в сфере экономики. Местами пьянство носит повальный характер. А пока есть спрос, будет и предложение...

В Мурманской области хрупкая старушка организовала подпольный бизнес. Пенсионерка из поселка Верхнетуломский поила своих односельчан самой настоящей «бормотухой». Алкогольный магазин «добрая» бабушка открыла у себя в квартире.

Клиентура не заставила себя долго ждать - за скромную плату каждому давали бутылку с ужасным техническим спиртом. Таким образом пожилая женщина получила неплохую прибавку к пенсии. Правда, за счет здоровья своих земляков. Когда вся эта история вскрылась, в составе «сивухи» нашли неприятный сюрприз.

- Следователелями назначена судебная химическая экспертиза, согласно заключению которой изъятая жидкость содержит микропримесь - диэтилфталат. Она вызывает расстройство здоровья, а при длительном употреблении создает угрозу жизни человека, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

Такая примесь обычно добавляется в процессе денатурации спирта, чтобы сделать непригодным для пищевой продукции. Кладут ее также в одеколоны с духами, для стойкости запаха.

Против 69-летней женщины из Кольского района возбуждено уголовное дело. Судить бабушку будут за хранение и сбыт небезопасной продукции. Если прокурор не сделает «скидку» за почтенный возраст, северянка попадет в колонию. На срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU