В Кандалакше один недострой снесут, а на месте второго возведут жилой дом

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-24T13:45:19+03:00

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Почти в каждом городе и поселке есть недостроенное или заброшенное здание, которое не только портит внешний вид населенного пункта, но и представляет собой определенную опасность. Напомним, накануне вечером в Мурманске недалеко от улицы Кооперативной в шахту лифта печально известного недостроя упал 15-летний подросток и погиб. В Кандалакше решили не ждать, когда беда докатиться до юга Мурманской области.

- В этом году злополучное здание недостроенной таможни будет снесено. В таком виде оно стоит с 90х годов. Мы долго вели переписку с ведомством, с просьбой снести или хотя бы оградить объект. Последнее, кстати, было сделано. Решение первого вопроса затягивалось. Но благодаря помощи депутата Государственной Думы Алексея Лященко вопрос сдвинулся с мертвой точки. Уже готова вся необходимая документация, а на днях мы узнали, что Мурманской таможне выделено федеральное финансирование на снос недостроя, -рассказал глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Второму недострою на улице Спекова уготовлена другая судьба. Замороженную несколько лет назад стройку решено возобновить. На старом фундаменте в следующем году начнут возводить жилой дом, а пока подрядчик пообещал восстановить забор вокруг объекта, чтобы уберечь подрастающих кандалакшан от потенциальной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU