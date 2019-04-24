2019-04-24T13:15:43+03:00
Общество

Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» навсегда уходит из Мурманска

Случится это уже летом 2019 года
Иван ПЕТРОВ
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Как и планировалось изначально, "Ломоносов" побудет в Заполярье всего лишь около года. Будем надеяться, что за оставшиеся 2-3 месяца бортовые реакторы не выкинут какой-нибудь "фокус".Как и планировалось изначально, "Ломоносов" побудет в Заполярье всего лишь около года. Будем надеяться, что за оставшиеся 2-3 месяца бортовые реакторы не выкинут какой-нибудь "фокус".Фото: Виктор КОСТРОВ
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Ну что, Михайло, скоро в путь? Ну и правильно. Большому кораблю - большое плаванье! Большое и долгое: почти 10 тысяч километров.

Такой путь предстоит проделать судну «Академик Ломоносов. Первая в мире плавучая атомная тепловая электростанция (ПАТЭС) отчалит из Мурманска уже этим летом. Навсегда.

Судно отправляется на буксире (своих двигателей нет) в город Певек. Оттуда плавучая станция будет снабжать электричеством целый регион, пусть и небольшой. В Чукотском автономном округе сейчас проживает около 50-ти тысяч человек. А Певек (самый северный город РФ) будет еще и получать отопление от плавучей станции.

Хотя «Ломоносов» и оставит Мурманск позади, здесь состоялся важный этап в жизненном цикле ПАТЭС. Здесь, так сказать, прошла его юность и «ритуал инициации» - проверка атомных реакторов.

- 31 марта 2019 года были успешно выведены на 100% мощность реакторные установки №1 и №2. Проведенные испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования, а также автоматических систем управления технологическими процессами, - отчитался 24 апреля департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом».

А в Певеке, тем временем, нужно оборудовать специальный причал. Для подключения силовых кабелей и отопительных труб. Строительство займет, в лучшем случае, полгода. Ожидается, что в декабре «Ломоносов» начнет работу на новом месте.

Напомним, в Мурманск судно пригнали около года тому назад, 19 мая 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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