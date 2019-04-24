2019-04-24T11:35:08+03:00
Происшествия

Подрядчик обманул администрацию Ловозерского района с проектом школы в Краснощелье

Мошеннику, заработавшему на этом больше миллиона рублей, грозит до десяти лет лишения свободы
Елена МОЛОДЦОВА
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В администрации Ловозерского района подрядчику поверили на слово и остались и без проекта, и без денег. Фото: Архив "КП"В администрации Ловозерского района подрядчику поверили на слово и остались и без проекта, и без денег. Фото: Архив "КП"
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Все уже давно знают, что большинство подрядчиков руководствуются правилом «Не обманешь – не проживешь!». Но генеральный директор компании, взявшейся выполнять муниципальный контракт для администрации Ловозерского района, явно перешел все возможные границы и в результате оказался на скамье подсудимых.

- В 2016 году подрядчик заключил муниципальный контракт с отделом по образованию администрации Ловозерского района и обязался откорректировать проектную документацию по объекту строительства «Общеобразовательная школа на 50 человек в селе Краснощелье» и получить положительное заключение государственной экспертизы. В конце года генеральный директор отрапортовал, что работа выполнена и получил положенный по контракту 1 167 705 рублей, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

В итоге в отношении ушлого подрядчика возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Следователи регионального УМВД собрали достаточную доказательную базу и передали его в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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