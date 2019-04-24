Против главы Ревды завели административное дело из-за Минюста

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-24T12:30:09+03:00

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Различных муниципалитетов в Мурманской области великое множество. Каждый город и поселок принимает свои управленческие решения. И отражаются они в соответствующих документах.

Всю эту «канцелярщину» необходимо отправлять в региональное министерство юстиции. Причем, вовремя. А если проморгать необходимый период, отвечать приходится главе муниципалитета.

Казалось бы, бюрократическая мелочь, но в итоге все заканчивается административным делом. Так и произошло в случае с поселком Ревда в Ловозерском районе Мурманской области. Документы вовремя не отправили в Минюст, а отдуваться в итоге пришлось главе населенного пункта.

- По результатам рассмотрения указанного дела об административном правонарушении, мировым судом глава городского поселения Ревда была привлечена к административной ответственности. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

При всем при том, главе Ревды не стоит опасаться каких-либо суровых санкций. Согласно статье 19.7 административного кодекса РФ, максимальный штраф отнюдь невелик. Для должностного лица он составляет всего лишь 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU