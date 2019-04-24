2019-04-24T10:58:17+03:00
Общество

В Мурманске ребята из «Кванториума» изобрели особую ручку и получили патент

Инструмент предназначается для людей, которые испытывают проблемы с рисованием и письмом
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заместитель председателя Мурманоблдумы Владимир Мищенко посетил мурманский "Кванториум" с официальным визитом. В ходе дискуссии стало известно про изобретение новой ручки. Фото: kvantorium51.orgЗаместитель председателя Мурманоблдумы Владимир Мищенко посетил мурманский "Кванториум" с официальным визитом. В ходе дискуссии стало известно про изобретение новой ручки. Фото: kvantorium51.org
Изменить размер текста:

В детстве нам всем, наверное, было трудно освоить грамоту. Да и пожилым людям сложно сделать даже постейшую заметку на бумаге - дрожжат руки, подводит зрение. А как тяжело приходится людям с острой формой ДЦП?! Неужели на минувшие столетия нельзя было изобрести какую-то штуку, которая помогла бы выйти из ситуации?

Здесь и сложностей-то особых нет, просто изобретателей этот вопрос не интересует, вот они и ленятся. Зато учащиеся мурманского «Кванториума», кажется, полны энергии. Ребята изобрели особую ручку и спроектировали ее совместно с преподавателями. А потом официально зарегистрировали свое изобретение.

- Буквально на днях изобретение кванторианцев получило патент. Это эргономичная ручка необычной формы, которая может существенно облегчить процесс рисования и простого письма дошкольникам, людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья, - поведала руководитель детского технопарка «Кванториум» Елена Бекряшева.

Остается надеяться, что кванторианцы доведут до победного финала свой проект. А именно, запустят в производство опытную партию особых ручек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бабушка из Верхнетуломского открыла в квартире алкошоп и торговала ядовитым спиртом
В Кандалакше один недострой снесут, а на месте второго возведут жилой дом
Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» навсегда уходит из Мурманска
Невеста Устюгова выиграла марафон в Апатитах и в награду получила предложение руки и сердца
Против главы Ревды завели административное дело из-за Минюста
Подрядчик обманул администрацию Ловозерского района с проектом школы в Краснощелье
Мурманчанам, собирающимся в Финляндию, пора переобуть своих «железных коней»
Министерство культуры обещало выделить деньги на реконструкцию Мурманского областного драмтеатра
"Мурманск Молл" эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Североморске пропали отец и семилетняя дочь
В Мурманске подросток упал со злополучного недостроя в шахту лифта и погиб
После удара током на ж\д путях под Кандалакшей подросток попал в больницу
В Оленегорске образовался водопад на лестнице детсада «Дубравушка»
В Полярных Зорях догхантеры потравили кошек и белок
Поиски Сергея Кузовкина под Кандалакшей продолжаются: дачников у Белого Моря просят проверить гаражи и сараи
В Кандалакшу приплыл гренландский тюлень
В Мурманской области по неизвестной причине гибнут целые косяки мойвы
Финал «Брейн-ринга» за колючей проволокой в Мурманской области был посвящен православной Пасхе
В Гаджиево умер 13-летний школьник, следователи возбудили уголовное дело
В Мурманске из-за пожара мальчик не может вернуться в семью и живет в социальном центре
«Пожарный квест»: Андрей Чибис надел боевую форму пожарного и прошел испытание в теплодымокамере
В Мурманской области начали ремонтировать фасады старых домов
Прокуратура: Мурманская ТЭЦ загрязняет сточными водами Кольский залив, Росту и Варничный ручей
Мурманчанин ради отпуска закрыл задолженность в полтора миллиона рублей
Полиция начала проверку по факту жестокого убийства собаки в Кандалакше