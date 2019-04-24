В Мурманске ребята из «Кванториума» изобрели особую ручку и получили патент

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-24T10:58:17+03:00

Инструмент предназначается для людей, которые испытывают проблемы с рисованием и письмом

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В детстве нам всем, наверное, было трудно освоить грамоту. Да и пожилым людям сложно сделать даже постейшую заметку на бумаге - дрожжат руки, подводит зрение. А как тяжело приходится людям с острой формой ДЦП?! Неужели на минувшие столетия нельзя было изобрести какую-то штуку, которая помогла бы выйти из ситуации?

Здесь и сложностей-то особых нет, просто изобретателей этот вопрос не интересует, вот они и ленятся. Зато учащиеся мурманского «Кванториума», кажется, полны энергии. Ребята изобрели особую ручку и спроектировали ее совместно с преподавателями. А потом официально зарегистрировали свое изобретение.

- Буквально на днях изобретение кванторианцев получило патент. Это эргономичная ручка необычной формы, которая может существенно облегчить процесс рисования и простого письма дошкольникам, людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья, - поведала руководитель детского технопарка «Кванториум» Елена Бекряшева.

Остается надеяться, что кванторианцы доведут до победного финала свой проект. А именно, запустят в производство опытную партию особых ручек.

ИСТОЧНИК KP.RU