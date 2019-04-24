2019-04-24T09:50:21+03:00
Общество

Мурманчанам, собирающимся в Финляндию, пора переобуть своих «железных коней»

С 29 апреля в страну Суоми пускают только на летней резине
Елена МОЛОДЦОВА
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Собрались в Финляндию? Тогда вам сначала на шиномонтаж.Собрались в Финляндию? Тогда вам сначала на шиномонтаж.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Грядут первые майские праздники, а в этом году они особенно длинные – целых пять дней, а значит, жители Заполярья устремятся в соседнюю Финляндию, чтобы отдохнуть и набраться сил. Но строя планы на предстоящие каникулы, не забудьте подготовить к ним и своих «железных коней». Финны крайне трепетно относятся как к экологии, так и к своим дорогам, поэтому в отличие от России в этой стране гонять круглый год на шипованной резине не получится.

- Использование зимних шин разрешается с 1 ноября до 31 марта. В этом году шипы можно использовать еще в течение недели после католической Пасхи, то есть, до 29 апреля. Напомним, не допускается наличие на машине шипованных и нешипованных покрышек одновременно, - сообщает Пограничный отряд по району Юго-Восточной Финляндии.

Кстати, к качеству летней резине у жителей страны Суоми тоже есть требования – глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров, которая обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и управляемость вашим «железным конем» даже в сложных погодных условиях. А вот радар-детекторы, которые пользуются такой популярностью у мурманчан, перед поездкой в Финляндию лучше оставить дома. В этом стране даже за наличие выключенного или нерабочего устройства в автомобиле можно заработать штраф, а запрещенный предмет конфискуют.

Выполнение этих простых условий и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет вам избежать случайностей, способных омрачить ваше путешествие в страну Суоми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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