В Североморске пропали отец и семилетняя дочь

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-24T08:29:45+03:00

Полина и ее отец ушли на прогулки. И с тех пор неизвестно, где они находятся. Фото: "МурманСпас"

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23 апреля волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили о поиске сразу двух людей. Оказывается, еще 21 апреля североморец Константин Турсунов ушел на прогулку со своей семилетней дочкой Полиной. И с тех пор не известно, где они находятся.

- По заявлению матери Полины Турсуновой в УМВД России по Мурманской области проводится проверка. Установлено, что отец девочки, находящийся в разводе с ее матерью и не имеющий ограничений на свидания с ребенком, в настоящее время находится с девочкой. Оснований полагать, что в отношении Полины совершено какое-либо преступление против жизни и здоровья, не имеется, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Многим североморцам отец показался знакомым. И не зря.

- На той неделе в Североморской группе выкладывал свои посты. Там абсолютный бред. Причем в одном из комментариев он писал, что скоро о нем все заговорят, и недвусмысленно намекал, что он что-то замышляет. Теперь понятно, что, - написала в группе "МурманСпас" Анна Иванова.

Северян просят помочь с поисками отца и девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU