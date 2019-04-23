В Оленегорске образовался водопад на лестнице детсада «Дубравушка»
В Мурманской области много рек и озер, так что гидростанции тоже есть. Все слышали про Нивскую ГЭС под Кандалакшей или про Верхнетуломскую, расположенную в Кольском районе. Теперь не помешает и Олененегорскую ГЭС построить. Место подходящее, вроде бы, нашлось.
Есть в Оленегорске каменная лестница, по которой стекают мощные потоки воды во время оттепели. Настоящая Ниагара! Если здесь оборудовать гидроэлектростанцию, энергии на несколько домов хватит. Впрочем, шутки в сторону.
Лестницу на Пионерской улице и правда сильно затопило. Больше всего огорчает, что ступеньки принадлежат территории детсада №14 «Дубравушка».
Обсуждая проблему в соцсети одни горожане обвинили начальство детсада, а другие поспешили защитить его.
- А в чем виновата заведующая? В том, что архитектор не учел особенности ландшафта и утвердил строительство садика именно в этом месте? Там ничего другого и ожидать не приходится, все - как по нотам... Я в этом районе была, наверное, лет 6 назад, но, как только увидела ролик, сразу подумала, что такое может происходить только в этом садике, и больше нигде, - отметила жительница Оленегорска Елена Костенко.
Впрочем, сами детишки в восторге от «лестничного водопада». От него они защищаются, надевая резиновые сапоги. Появилось у местной детворы даже излюбленное развлечение. На лестницу кладут пластиковую бутылку и смотрят, как вода сносит ее вниз...
В Оленегорске затопило лестницу детского сада.Настоящий водопад. Видео: Подслушано в Оленегорске (vk.com/pvo51).
ИСТОЧНИК KP.RU