2019-04-23T17:55:32+03:00
Общество

В Оленегорске образовался водопад на лестнице детсада «Дубравушка»

По мнению местных жителей потоп случился из-за конструктивных особенностей здания [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Мощные потоки воды на лестнице в Оленегорске сносят пластиковую бутылку как пушинку... Фото: группа "Подслушано в Оленегорске"Мощные потоки воды на лестнице в Оленегорске сносят пластиковую бутылку как пушинку... Фото: группа "Подслушано в Оленегорске"
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В Мурманской области много рек и озер, так что гидростанции тоже есть. Все слышали про Нивскую ГЭС под Кандалакшей или про Верхнетуломскую, расположенную в Кольском районе. Теперь не помешает и Олененегорскую ГЭС построить. Место подходящее, вроде бы, нашлось.

Есть в Оленегорске каменная лестница, по которой стекают мощные потоки воды во время оттепели. Настоящая Ниагара! Если здесь оборудовать гидроэлектростанцию, энергии на несколько домов хватит. Впрочем, шутки в сторону.

Лестницу на Пионерской улице и правда сильно затопило. Больше всего огорчает, что ступеньки принадлежат территории детсада №14 «Дубравушка».

Обсуждая проблему в соцсети одни горожане обвинили начальство детсада, а другие поспешили защитить его.

- А в чем виновата заведующая? В том, что архитектор не учел особенности ландшафта и утвердил строительство садика именно в этом месте? Там ничего другого и ожидать не приходится, все - как по нотам... Я в этом районе была, наверное, лет 6 назад, но, как только увидела ролик, сразу подумала, что такое может происходить только в этом садике, и больше нигде, - отметила жительница Оленегорска Елена Костенко.

Впрочем, сами детишки в восторге от «лестничного водопада». От него они защищаются, надевая резиновые сапоги. Появилось у местной детворы даже излюбленное развлечение. На лестницу кладут пластиковую бутылку и смотрят, как вода сносит ее вниз...

В Оленегорске затопило лестницу детского сада.Настоящий водопад. Видео: Подслушано в Оленегорске (vk.com/pvo51).

ИСТОЧНИК KP.RU

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