2019-04-23T15:45:25+03:00
Происшествия

В Гаджиево умер 13-летний школьник, следователи возбудили уголовное дело

Мальчик был из благополучной семьи
Анна СТЕПАНОВА
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Допрашиваются свидетели, в том числе, родители школьника.Допрашиваются свидетели, в том числе, родители школьника.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Сегодня стало известно о несчастье, произошедшем в Гаджиево. Там в одной из квартир (по месту жительства) обнаружили тело ребенка. Следователи по факту смерти мальчика 2006 года рождения уже возбудили уголовное дело и продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

– В настоящий момент допрашиваются свидетели, в том числе, родители школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мальчик воспитывался в благополучной семье. Отмечу, что проверяются все составы, связанные с совершением преступления против жизни и здоровья ребенка, – рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Ранее в социальных сетях выдвигалась версия, что подросток совершил суицид. Однако до завершения расследования, делать выводы рано. В этот вторник уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%. Если в 2017 году, по данным следственного комитета, было зафиксировано 692 случая, то в 2018 году - 788.

ИСТОЧНИК KP.RU

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