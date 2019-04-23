2019-04-23T14:44:41+03:00
Общество

В Мурманске из-за пожара мальчик не может вернуться в семью и живет в социальном центре

Горожан просят помочь привести в порядок квартиру
Мария ПАШЕНКОВА
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Так сейчас выглядит пострадавшая квартира. Жить в ней нельзя. Фото: vk.com/club74120182Так сейчас выглядит пострадавшая квартира. Жить в ней нельзя. Фото: vk.com/club74120182
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В Мурманске 8 апреля около 17.36 случился пожар в доме № 19 на улице Нахимова. К счастью, жертв не было, но сгорел диван, личные вещи, квартира закопчена по всей площади. Именно последнее обстоятельство привело к семейной драме.

В квартире жила мурманчанка Елена с 10-летним мальчиком, который был взят под опеку. И так как жилье теперь похоже на кострище, жить в нем нельзя. Ребенка временно забрали в соцучреждение, а женщина вынуждена сама справляться с бедой - ее старший сын служит в армии, а других мужчин в доме нет. Поэтому мурманчан просят помочь.

- Остро стоит вопрос с приведением пострадавшей квартиры в пригодный для проживания вид. В первую очередь, необходимы крепкие руки, чтобы помочь вынести из квартиры все сгоревшее вещи и мебель. Требуется ветошь и различные средства для уборки, прочные мусорные мешки большого объема. Нужны волонтеры, готовые помочь Елене вычистить квартиру от гари и сделать ремонт. Актуальны стройматериалы для дальнейшего ремонта. После окончания ремонта нужна будет мебель, - рассказали волонтеры.

Мальчик очень сильно переживает разлуку с близкими людьми, и хочется верить, что мурманчане протянут руку помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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