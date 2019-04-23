2019-04-23T14:57:18+03:00
Общество

В Мурманской области начали ремонтировать фасады старых домов

Программу капремонта «разморозят» уже 30 апреля
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области 30 апреля возобновляется капитальный ремонт. В том числе, зданий культурного наследия.В Мурманской области 30 апреля возобновляется капитальный ремонт. В том числе, зданий культурного наследия.Фото: Виктор КОСТРОВ
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«Уехал в отпуск - леса стоят. Возвращаюсь - стоят. Ремонт вообще не продвинулся! За что мы деньги платим?!» Так некоторые жители Мурманска выражали свое недовольство летом 2018 года. Тогда капитальный ремонт проходил не совсем гладко.

Позже вскрылись нарушения и, в том числе, недоплаты рабочим. И все-таки многие дома в областном центре и других муниципалитетах получили новую жизнь после Капремонта. Смотрятся как новенькие в своей яркой краске.

Надеемся, что летом 2019 года мы получим еще больше отремонтированных домов. А досадных задержек, которые так раздражали северян, больше не будет. Капремонт в Мурманской области выходит из «зимней спячки» уже совсем скоро, 30 апреля.

Подвергнут реконструкции «лица» наших зданий, то есть фасады. Ободранные «сталинки» вновь покроют строительными лесами. Неугомонные гастарбайтеры начнут усердно работать шпателями, валиками и кисточками...

- Обновление фасадов ждет 52 дома, один из которых, расположенный в городе Апатиты, уже готов. Приведены в порядок и 5 кровель. Общее их количество - 107. На 68 объектах поменяют внутридомовые инженерные сети. В плане также ремонт 11-ти фундаментов, - извещает фонд капитального ремонта Мурманской области.

Предмет особенной гордости наших ремонтников - замена лифтов. Работа идет с опережением. В 2019 году планировалось смонтировать 30 новых подъемников. Так вот, за минувшие 4 месяца эта работа выполнена аж на 84%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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