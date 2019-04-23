2019-04-23T13:54:08+03:00
Общество

Прокуратура: Мурманская ТЭЦ загрязняет сточными водами Кольский залив, Росту и Варничный ручей

Энергетики уверяют, что после установки очистных сооружений претензий к ним быть не должно
Елена ЧУМАКОВА
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У прокуратуры и энергетиков разные взгляды на сточные воды.У прокуратуры и энергетиков разные взгляды на сточные воды.Фото: Аца КОШТЭ
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То, какое экологическое бедствие терпят и река Роста, и ручей Варничный, и Кольский залив видно невооруженным глазом. Однако помочь этим водоемам в Мурманске, кажется, не может даже природоохранная прокуратура.

Надзорный орган региона провел проверку и нашел нарушения.

- Мурманская ТЭЦ осуществляет сброс сточных вод в Кольский залив, реку Росту и ручей Варничный с превышением установленных нормативов допустимых сбросов вредных веществ. Удаление жидких коммунальных отходов от Восточной котельной также производится с нарушением требований, - сообщают в природоохранной прокуратуре Мурманской области. - Возбуждено три дела об административных правонарушениях. Виновные должностные лица оштрафованы на общую сумму, а именно на 20 тысяч рублей.

В Мурманской ТЭЦ с такой постановкой вопроса не согласны - энергетики уверяют, что заботятся о природе.

- Благодаря установке очистных сооружений на источниках теплоснабжения достигнуты нормативные показатели по сбросам сточных вод, что подтверждено заключениями экспертных организаций и актами проверок Росприроднадзора. 26 марта были взяты пробы стоков на Мурманской ТЭЦ, южной и восточной котельных. Результаты испытаний показали, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ не превышена, - отметили в пресс-службе Мурманской ТЭЦ.

Все документы уже направлены в надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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