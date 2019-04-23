2019-04-23T17:24:54+03:00
Происшествия

В Полярных Зорях догхантеры потравили кошек и белок

Отраву раскидали сразу на трех улицах города
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Жертвами догхантеров каждый раз становятся невинные животные.Жертвами догхантеров каждый раз становятся невинные животные.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Провокационные акции борцов с бездомными животными то и дело вспыхивают в разных уголках Кольского полуострова. Так, в феврале произошло массовое отравление домашних собак в Ловозере, потом догхантеры объявились в Зверосовхозе, а затем были единичные случае в Мурманске. Теперь беда пришла в Полярные Зори.

- Прошу вас быть предельно осторожными при выгуле ваших питомцев! В районе улиц Сивко (дома №2, 3 и 4), Пушкина (дома №14 и 15) и Белова (дома №9 и 9а) кто-то раскидывает отраву. Вчера обнаружено три кошачьих трупа, четвертая жертва умерла у меня на глазах в ужасных муках, - предупреждает о грозящей опасности в соцсетях местная жительница Олеся Зуева. - Помимо кошек, гибнут еще и белки, которые умудряются тоже подбирать отраву.

Разумеется, чем кошки и белки помешали догхантерам остается только догадываться. Тем не менее, владельцам животных в Полярных Зорях необходимо принять меры безопасности: выгуливать своих питомцев строго на поводках и в намордниках, а под рукой всегда иметь запас витамина В6 и телефоны круглосуточных ветклиник, чтобы в случае чего успеть отвести беду от любимца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оленегорске образовался водопад на лестнице детсада «Дубравушка»
Поиски Сергея Кузовкина под Кандалакшей продолжаются: дачников у Белого Моря просят проверить гаражи и сараи
В Кандалакшу приплыл гренландский тюлень
В Мурманской области по неизвестной причине гибнут целые косяки мойвы
Финал «Брейн-ринга» за колючей проволокой в Мурманской области был посвящен православной Пасхе
В Гаджиево умер 13-летний школьник, следователи возбудили уголовное дело
В Мурманске из-за пожара мальчик не может вернуться в семью и живет в социальном центре
«Пожарный квест»: Андрей Чибис надел боевую форму пожарного и прошел испытание в теплодымокамере
В Мурманской области начали ремонтировать фасады старых домов
Прокуратура: Мурманская ТЭЦ загрязняет сточными водами Кольский залив, Росту и Варничный ручей
Мурманчанин ради отпуска закрыл задолженность в полтора миллиона рублей
Полиция начала проверку по факту жестокого убийства собаки в Кандалакше