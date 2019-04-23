В Полярных Зорях догхантеры потравили кошек и белок

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-23T17:24:54+03:00

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Провокационные акции борцов с бездомными животными то и дело вспыхивают в разных уголках Кольского полуострова. Так, в феврале произошло массовое отравление домашних собак в Ловозере, потом догхантеры объявились в Зверосовхозе, а затем были единичные случае в Мурманске. Теперь беда пришла в Полярные Зори.

- Прошу вас быть предельно осторожными при выгуле ваших питомцев! В районе улиц Сивко (дома №2, 3 и 4), Пушкина (дома №14 и 15) и Белова (дома №9 и 9а) кто-то раскидывает отраву. Вчера обнаружено три кошачьих трупа, четвертая жертва умерла у меня на глазах в ужасных муках, - предупреждает о грозящей опасности в соцсетях местная жительница Олеся Зуева. - Помимо кошек, гибнут еще и белки, которые умудряются тоже подбирать отраву.

Разумеется, чем кошки и белки помешали догхантерам остается только догадываться. Тем не менее, владельцам животных в Полярных Зорях необходимо принять меры безопасности: выгуливать своих питомцев строго на поводках и в намордниках, а под рукой всегда иметь запас витамина В6 и телефоны круглосуточных ветклиник, чтобы в случае чего успеть отвести беду от любимца.

ИСТОЧНИК KP.RU