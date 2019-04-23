Мурманчанин ради отпуска закрыл задолженность в полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-23T13:25:00+03:00

Житель Мурманска ради отдыха за границей выплатил 510 тысяч и таким образом закрыл общий долг в полтора миллиона. Фото: Сергей ЕФИМОВ

Мужчина выплатил последние 510 тысяч в рекордные сроки, чтобы снять запрет на выезд за границу

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Посреди весенней хмари и слякоти Заполярье смотрится неприглядно: разбросанный мусор, лужи и серые здания. Неудивительно, что северяне мечтают рвануть в отпуск за границу. Туда, где ласковое солнышко и буйство красок.

Ради лазурного берега и теплого моря жители Мурманска готовы на многое. Один горожанин даже заплатил солидный долг в кратчайшие сроки, хотя ранее совсем не торопился выполнить финансовые обязательства.

- В отделе судебных приставов Октябрьского округа находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Мурманска задолженности по налогу на имущество в размере более 1,4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Мужчина, в общем-то, не отказывался от уплаты долга. Просто погашением он занимался постепенно, растягивая «удовольствие». Проблемы начались, когда должник уже расквитался с миллионом рублей. Но оказалось, вышло время для погашения задолженности и мурманчанину немедленно закрыли доступ за границу.

Случилось это, как на зло, накануне отпуска. Мужчина в срочном порядке собрал недостающие 410 тысяч, плюс еще сотню исполнительного сбора, и, выплатив эти полмиллиона, закрыл всю задолженность. А уж потом, как водится, аэропорт-самолет-заграница...

ИСТОЧНИК KP.RU