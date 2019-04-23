«Пожарный квест»: Андрей Чибис надел боевую форму пожарного и прошел испытание в теплодымокамере

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-23T14:31:03+03:00

Андрей Чибис облачился в боевую одежду огнеборцов и прокатился в пожарной машине. Фото: МЧС по Мурманской области

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Через огонь, воду и медные трубы пришлось пройти врио главе Заполярья Андрею Чибису и его команде «Северный дух» (в составе супруги Евгении, членов областного правительства и сотрудников МЧС), чтобы решить «Пожарный квест». Необычную акцию провели в Североморске в преддверии 100-летия пожарной охраны на Мурмане.

- Сначала командам предложили продемонстрировать свои знания теории и провели экскурсию по действующей специальной пожарно-спасательной части. А потом от слов перешли к делу: участникам необходимо было в максимально короткое время облачиться в боевую одежду пожарных, сесть в автомобиль и выехать на место условного возгорания, а после этого еще и пройти испытание в теплодымокамере, - рассказывают в специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Команда "Северный дух" получила максимум положительных эмоций. Фото: МЧС по Мурманской области.

«Северный дух» проявил сноровку и смекалку, выполнив все задания за 9 минут и 35 секунд. К слову, такие тренировки регулярно устраивают личному составу любой пожарной части.

- Пока в «Пожарном квесте» приняло участие шесть команд. «Северный дух» показал достаточно хорошее время, но станет ли оно лучшим узнаем декабре на Дне спасателя, когда будут подведены результаты акции, - отметили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU