2019-04-23T11:43:48+03:00
Происшествия

Ночью на парковке в Мурманске неизвестные порезали колеса 11 автомобилей

Владельцы машин уже обратились в полицию
Елена МОЛОДЦОВА
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Колеса прокололи сразу у 11 иномарок. Фото: Мурманск ДТП ЧПКолеса прокололи сразу у 11 иномарок. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Утро у владельцев «железных коней» с улицы Старостина в столице Заполярья началось не с кофе, а с крайне неприятного сюрприза. Вместо того, чтобы ехать на работу или спешить по своим делам, они были вынуждены в срочном порядке решать вопросы с шиномонтажом.

- Сегодня ночью на парковке у «М-Сити» на улице Старостина, 55 всем авто прокололи колеса. Предлагаю владельцам пострадавших машин объединиться для подачи коллективного заявления в полицию, а к владельцам камер видеонаблюдения с ближайших домов просьба отозваться, - рассказал о случившемся в сосцсетях Андрей Сергеев.

Пользователи автовладельцам искренне посочувствовали и поспешили выдвинуть версии, построенные на личном опыте. Одни вспомнили двух подростков, орудующих, кстати, в этом же районе, вторые - бизнесмена, имеющего привычку так мстить своим обидчикам. Тем не менее, разбираться во всех обстоятельствах случившегося теперь придется правоохранительным органам.

- В отдел полиции №1 Октябрьского округа Мурманска поступили заявления от 11 собственников автомобилей о порче колес. Начата проверка, - сообщила «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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