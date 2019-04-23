2019-04-23T10:55:34+03:00
Происшествия

В Мурманске внук взломал дедушкин смартфон, украл деньги и купил иномарку

Парень и его подружка провернули сложную схему, используя сканер отпечатка пальца
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Показал неуважение к старшим житель областного центра. Юноша стянул у своего пожилого родственника пенсионные накопления. И потратил все на свою стильную, модную и молодежную жизнь.

Но теперь мурманскому подростку совсем не до веселья - парень рискует попасть в колонию, на срок до 6-ти лет. Судить юного северянина будут за кражу с банковского счета (статья 158, часть 3 УК РФ). Данное хищение юноша провернул оригинальным способом, через третьих лиц. Как именно это произошло, сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Как оказалось, 17-летний парень играл со смартфоном своего дедушки и наткнулся на интересную опцию. Если перенастроить сканер отпечатка пальца, открывается доступ к банковскому приложению. Парень воспользовался этим и завладел электронным счетом своего родственника.

- Подозреваемый перевел денежные средства в сумме 60 тысяч рублей на счет своей знакомой. Последней он не пояснил, откуда взялись деньги. В этот же день денежные средства были сняты девушкой с банковской карты и переданы злоумышленнику. Похищенные деньги подросток потратил, в том числе, на приобретение автомобиля марки «Volvo 440», - пояснили в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Удивляться этому не стоит - подержанная иномарка 1980-х годов стоит, в среднем, от 25 до 100 тысяч рублей. Впрочем, толком покататься подросток не успел. Всего через пару-тройку дней парня задержали. Машину изъяли и скорее всего продадут в порядке возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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