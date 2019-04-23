2019-04-23T11:19:11+03:00
Общество

Оленеводы Мурманской области обратились за помощью к Андрею Чибису и главе минприроды

Стада пасутся в заказнике, что вредит хозяйству
Мария ПАШЕНКОВА
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Возник конфликт интересов.Возник конфликт интересов.Фото: Александр ГЛУЗ
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И снова "олений" вопрос остро встал в Мурманской области. При этом речь идет не про охотугодья в Ловозерском районе, о которые было сломано немало копий.

Оленеводы бьют в колокола из-за других участков. Стада пасутся на территории тундрового заказника у реки Йоканьга: бригада здесь сформировалась в 50-х годах прошлого века, а охраняемая территория - в 1987 году. Хозяйство и экология не могут ужиться вместе, хотя выпас оленей - одна из немногих разрешенных здесь деятельностей.

Так, в официальной документации тундрового заказника прописано, что здесь не запрещается выпас домашних северных оленей и любительское рыболовство членов оленеводческих бригад, семейно-национальных предприятий коренных народов Севера и работников госохотнадзора для пропитания под контролем охраны заказника и по разрешениям, выдаваемым органами рыбоохраны; пребывание работников СХПК "Тундра", СХПК "Оленевод" и др. землепользователей при выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением режима заказника.

Но оленеводы говорят другое.

- Мы не в силах изменить миграцию оленей и изменить выпас нашего стада. Охотинспектор запрещает работникам данной бригады находиться, передвигаться и осуществлять сбор оленей, то есть всячески препятствует работе оленеводов, - говорят представители саами.

Они написали открытое письмо врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису и министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Руусуалепу с просьбой разобраться в конфликте интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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