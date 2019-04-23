2019-04-23T15:48:18+03:00
Общество

Финал «Брейн-ринга» за колючей проволокой в Мурманской области был посвящен православной Пасхе

Самой эрудированной в теме религии оказалась команда ИК-16 из Мурмашей
Елена МОЛОДЦОВА
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Тема религги оказалась крайне непростой для игроков из исправительных колоний Мурманской области. Фото: allforshow.tvТема религги оказалась крайне непростой для игроков из исправительных колоний Мурманской области. Фото: allforshow.tv
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Пока мурманские «Норманны» пытаются удержать первенство в телевизионной игре «Брейн-ринг». В УФСИН по Мурманской области провели свой первый региональный интеллектуальный турнир среди подопечных. Напомним, в нем по видеоконференцсвязи приняли участие четыре команды от исправительных колоний №16, №17, №18 и №23. В полуфинале, темой которого стала история государства Российского, победу одержали «Зебра» из мурмашинской ИК-16 и «Авангард» из ревдинской ИК-23. Организаторы дали им на подготовку к следующей игре две недели, и даже заранее озвучили, о чем пойдет речь.

- В преддверии православной Пасхи вопросы основной игры касались религии. Участники тщательно готовились к финалу «Брейн-ринга» и даже консультировались со священнослужителями, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Но если разминка - испытание на общую эрудицию - далась осужденным легко, то основная часть вызвала определенные трудности. Вопросы неожиданно оказались очень сложными, и дать правильный ответ игроки смогли только на половину. Еще бы! Речь шла об углубленном знании Библии, а готовить их помогал отец Роман Новрузов, помощник начальника УФСИН по вопросам организации работы с верующими. Например, участником предлагалось назвать четыре почвы, в которые падало семя в притче о сеятеле.

- Более эрудированными в религии оказалась команда «Зебра» из Мурмашей. К ней и ушел главный приз, - отмечают в ведомстве. - В планах провести второй интеллектуальный турнир и посвятить его Году театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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