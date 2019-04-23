2019-04-23T09:04:19+03:00
Общество

В Североморске краской на кузове авто водителя попросили не парковаться на этом месте, а заодно поздравили с днем рождения

Как оказалось, над автолюбителем подшутил знакомый
Елена МОЛОДЦОВА
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Знакомый пошутил, а пользователи решили, что в Североморске развернулись парковочные войны. Фото: Мурманск ДТП ЧПЗнакомый пошутил, а пользователи решили, что в Североморске развернулись парковочные войны. Фото: Мурманск ДТП ЧПФото: Елена МОЛОДЦОВА
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Ну, и шуточки у некоторых жителей Кольского полуострова. Столь тонкий юмор оценить может далеко не каждый владелец «железного коня».

- Вот такое авто было замечен в Североморске у дома №11 по улице Гаджиева. Всем ровных дорог! – такой пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП», к которому анонимный автор прикрепил фотографию такси, по чьему левому борту кислотной краской было выведено «Не ставь здесь машину!».

Как позже выяснилось, водитель, и правда, оставил своего «железного коня» на тротуаре. Но оказалось, что на этой же парковке не менее ярким граффити разукрашено еще одно авто, к слову, припаркованное по всем правилам. На нем уже совершенно другая надпись «С днюхой поздравляю!» и рисунок на капоте. И если по первому фото, многие решили, что в столице Северного флота разгорелись парковочные войны, то вторая говорит о более мирной цели уличного художника. Это подтверждают и очевидцы.

- Это его знакомый пошутил. Уже стер, - раскрыл интригу Евгений Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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