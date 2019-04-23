2019-04-23T09:42:48+03:00
Общество

В Мурманске три дня будут раздавать георгиевские ленточки

Акция пройдет во всех округах столицы Заполярья
Мария ПАШЕНКОВА
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Георгиевские ленточки будут бесплатно раздавать в Мурманске три дня.Георгиевские ленточки будут бесплатно раздавать в Мурманске три дня.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Празднование Дня Победы все ближе. И многие северяне не представляют себе 9 мая без георгиевской ленточки у сердца. Ее можно купить в магазинах, заказать у мастериц. И получить бесплатно.

В Мурманске стартует всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Во всех округах города будут раздавать знак памяти, но только три дня: 25, 27 и 29 апреля .

- Волонтеры Центра развития волонтерского движения раздадут мурманчанам георгиевские ленточки и расскажут об их истории, значении цвета и регламенте использования. Каждый желающий сможет прикрепить ленточку к одежде, как условный символ военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, и гордость за Великую Победу, - сообщают организаторы акции.

Где искать ленточки?

25 апреля их будут раздавать в 17.00 по адресам: сквер "Аллея памяти" (ул. Шевченко, 7), памятник Анатолию Бредову, пр. Героев Североморцев, 38.

27 апреля в 16.00 на пер. Охотничий, дома 11, 13, 15.

29 апреля в 16.00 на территории около Дворца культуры "Судоремонтник", ул. Заводская, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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